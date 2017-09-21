Irak ordusu Kerkük'ün Havice ilçesine operasyon başlattı

Irak Ordu birlikleri, gece yarısı Kerkük'ün batısındaki Havice'ye doğru saldırıya geçti. Havice ve çevresi, DEAŞ'ın halihazırda elinde tuttuğu en önemli noktalardan biri.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, dün Havice'nin kuzeyindeki Mahmur'u ziyaret etmiş ve operasyon sinyali vermişti.

Havice, tıpkı Musul gibi 2014 yılında terör örgütünün kontrolüne geçmişti.