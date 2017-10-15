Irak ordusundan Peşmerge'ye tehdit
Irak ordusunun, Kerkük'teki Peşmerge güçlerinden, kentteki havalimanını bu gece saat 01.00'e kadar boşaltmasını istediği aksi takdirde operasyon başlatacağı iddia edildi.
- AA
Kerkük'ün batısındaki 5'nci Cephe Komutanı Kemal Kerküki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak ordusundan bir yetkili bizzat bana telefon açarak, kent merkezindeki havalimanında konuşlanmak istediklerini ve Peşmerge'nin yol açmasını istedi." ifadelerini kullandı.
Kerküki, Peşmerge'nin söz konusu talebi kabul etmemesi üzerine, Iraklı yetkilinin, "Gece saat 01.00'e kadar yolun açılmaması halinde operasyon başlatacaklarını" söylediğini ileri sürdü.
Peşmerge, Haziran 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından dolayı Irak ordusu tarafından boşaltılan askeri havalimanında konuşlanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.