Irak ordusuna net mesaj: Peşmerge Kerkük'ten çekilmeyecek

Kerkük'te Irak merkezi hükümetinin olası bir operasyon düzenlemesine karşı sokaklara çıkan kentteki Kürtleri ziyaret eden Kerim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu halk, vatanlarına, ülkelerine olan sevgilerini gösteriyor. Bu şehir için birçok şehit verildi. Düşman öyle kolay bir şekilde kentte gireceğini zannetmesin." ifadelerini kullandı.

Irak merkezi hükümetinin Kerkük'ten çekilmesi için Peşmerge'ye verdiği sürenin dolduğunun hatırlatılması üzerine Kerim, Peşmerge'nin çekilmeyeceğini ve halkın arkalarında olduğunu belirtti.

Kerkük'ün batısındaki 5. Cephe Komutanı Kemal Kerküki de Irak ordusundan bir yetkilinin bizzat kendisine telefon açarak kent merkezindeki havalimanında konuşlanmak istediklerini ve Peşmerge'nin en geç gece 01.00'e kadar yol açmalarını istediğini iddia etmişti.