Irak'tan IKBY'ye çağrı: Yasa dışı referandumun sonuçlarını iptal edin

Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre Irak Başbakanı Ibadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Erbil yönetimi ile diyaloga geçmek için önce yasa dışı referandumun iptal edilmesi istendi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bölge, anayasal olmayan referandumun sonuçlarını iptal etmeli, daha sonra Irak’ın toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi için ciddi müzakerelerde bulunmalıyız" denildi.