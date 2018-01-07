İran petrol tankeri, bir Çin gemisine çarpıp yanarak batmaya başladı: 32 kişi kayıp

Panama bayraklı bir İran petrol tankeri, Hong Kong bayraklı bir Çin dökme kuru yük gemisine çarparak yanmaya başladı.

Yanarak batmakta olan petrol tankerinin 30'u İran kökenli, 2'si Bangladeş kökenli 32 mürettebatının kayıp olduğu bildirildi.

Tamamı Çinlilerden oluşan kuru yük gemisinin 21 kişiden oluşan mürettebatının kurtarıldığı kaza yerine, AP ajansında yer alan bilgiye göre, Güney Kore de bir arama kurtarma uçağı ile kurtarma gemisi gönderdi.

Kaza yapan Panama bayraklı İran petrol tankerinin, İran'dan Güney Kore'ye gitmekte olduğu açıklandı.