Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ruhani: İran’a resmen lanet okumaktır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Trump'ın kararına tepki göstererek 'İran’a resmen lanet okumaktır' dedi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Trump'ın sözlerine ilişkin "İran'a resmen lanet okumaktır.İran ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır" dedi.

Trump'ın yapacağı açıklamada, İran ile daha önce yapılmış olan nükleer anlaşmadan çekilmeme kararını açıklayacağı, buna karşılık varılan mevcut anlşamanın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyuşmadığını ilan edeceği belirtilmişti

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçlar bölgedekiler tarafından coşkuyla karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçlar bölgedekiler tarafından coşkuyla karşılandı

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA