Ruhani: İran’a resmen lanet okumaktır
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Trump'ın kararına tepki göstererek 'İran’a resmen lanet okumaktır' dedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Trump'ın sözlerine ilişkin "İran'a resmen lanet okumaktır.İran ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır" dedi.
Trump'ın yapacağı açıklamada, İran ile daha önce yapılmış olan nükleer anlaşmadan çekilmeme kararını açıklayacağı, buna karşılık varılan mevcut anlşamanın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyuşmadığını ilan edeceği belirtilmişti
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