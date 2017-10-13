Ruhani: İran’a resmen lanet okumaktır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Trump'ın sözlerine ilişkin "İran'a resmen lanet okumaktır.İran ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır" dedi.

Trump'ın yapacağı açıklamada, İran ile daha önce yapılmış olan nükleer anlaşmadan çekilmeme kararını açıklayacağı, buna karşılık varılan mevcut anlşamanın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyuşmadığını ilan edeceği belirtilmişti

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