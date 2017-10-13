Trump: Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı sürdürmeyeceğiz

Trump ABD'nin İran ile ilgili yeni stratejisini açıkladı.

"İran rejimi, 11 Eylül saldırılarının üst düzey teröristlerini sakladı, buna Usame Bin Ladin´in oğlu da dahil. El Kaide´ye, Hizbullah´a destek vermeyi sürdürüyor.

"ABD´yi ve müttefiklerimizi tehdit eden füzeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı sürdürmeyeceğiz ve sürdüremeyiz.

"Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor.

"Emir veriyorum, bu anlaşmadaki eksikleri kapatalım ki bir daha İran rejimi dünyayı nükleer silahlarda tehdit edemesin."