İran’da cumhurbaşkanlığı yarışı kızıştı! Ruhani ilk adımı attı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ikinci dört yıllık dönemi için 19 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için ilk adımı attı ve adaylık başvurusunda bulundu.

Hali hazırda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için başvuru yapanların sayısı 860’ın üzerinde. Başvuru yapanlar arasında bazı eski bakanların yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da var.

İran’da salı günü başlayan adaylık başvuruları cumartesi günü yerel saatle 18.00’e kadar devam edecek.

Ülkedeki en yetkili ikinci kişi ve hükümetin başı olan İran Cumhurbaşkanı, anayasal olarak sınırlı yetkiye sahip bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayları konsey tarafından onaylanıyor. Seçildikten sonra cumhurbaşkanı dini lider tarafından atanıyor. Dini lider sadece silahlı kuvvetler ve yargı üzerinde kontrol sahibi değil, aynı zamanda ülkenin dış ve iç politikasını da büyük ölçüde yönetiyor. Cumhurbaşkanının başlıca görevlerinden birisi ekonomik gündemi belirlemek.