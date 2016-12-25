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İsrail'den Ukrayna'ya BMGK tepkisi: İptal edildi!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden kararı onaylaması nedeniyle Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin iptal edildiği öne sürüldü.

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İsrail Haaretz Gazetesi'nde yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BMGK kararını onaylamasından dolayı Ukrayna Başbakanı Groysman'ın önümüzdeki günlerde başkent Tel Aviv'e yapacağı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

Konuyla alakalı İsrail ve Ukrayna resmi makamlarından açıklama yapılmadı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi. Ukrayna da kararı onaylayan devletler arasında yer aldı.

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