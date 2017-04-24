Kalabalık plajda köpekbalıkları şoke etti

Pamukkale'de muhteşem 23 Nisan

Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak muhteşem bir program hazırladı. 2 gün boyunca Pamukkaleli çocuklar Türk tarihinin önemli unsurlarını canlı olarak yaşayarak öğrendi. Selçuklu dönemine ait kıyafet giyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, boncuk işlemesi yaptı ve ata bindi. Başkan Gürlesin, “23 Nisan’da çocuklarımıza tarihimizdeki güzellikleri yaşatarak öğrenmen imkanı sağladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pamukkale çok farklı kutlandı” dedi.