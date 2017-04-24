Kalabalık plajda köpekbalıkları şoke etti
Avustralya'da bir sahilde kaydedilen görüntüler tüyleri diken diken etti.
- star.com.tr
Drone ile kaydedilen görüntülerde sahilde 5 köpekbalığı dolaşıyor. Sahilde biriken onlarca insanın hemen yanı başında dolaşan 5 gri köpekbalığı korkuttu. Bugün sabah saatlerinde Fingal Bay sahilinde görüntülenen köpekbalıklarının 1.8 ile 2 metre uzunlukta olduğu tespit edildi.
Bir YouTube kullanıcısı tarafından paylaşılan bu görüntülerden sonra köpekbalığının başka bir plajda bir erkeğin bacağını yaraladığı öğrenildi.
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