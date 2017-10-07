Kalkan genişliyor

Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana’da ‘çatışmasızlık bölgesi’ kapsamına aldığı dördüncü bölge olan İdlib’de dün ‘intikal’ hareketliliği yaşandı. Fırat Kalkanı bölgesinden gelen 15 ÖSO grubuna bağlı 800 savaşçı Bab-ı Hava sınır kapısından kritik önemdeki kente geçiş yaptı. Geçiş öncesinde, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü’nün kuzeyinde sınır duvarlarının bir bölümü kaldırıldı. ÖSO savaşçılarının sevki öncesinde de bir ay boyunca beş kilometrelik Cilvegözü ile Bab-ı Hava sınır kapısı arasındaki bölgeye TSK’ya ait çok sayıda zırhlı araç, rütbeli asker ve silah taşınmıştı. Önceki gece de İskenderun Tren Garı’na getirilen 20 tanklık araç konvoyu ve Kayseri 1’inci Komando Tugayı ile Bolu 2’nci Komando Tugayı’ndan askerler Cilvegözü Gümrük Kapısı›na ulaştı. Ayrıca Türk İHA’ları bölgede uçuşlarını yoğunlaştırdı.

HTŞ ÇIKARILACAK

Suriye iç savaşında en büyük şiddet dalgasının yaşandığı bölgelerden biri olan İdlib’te yerel sivil idare kayıtlarına göre 2 milyon 400 bin civarında yerli nüfus, yaklaşık 1,3 milyon da iç göçle gelmiş sivil barınıyor. Geçen Temmuz ayında Nusra’ya bağlı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kentte etkinliğini arttırmıştı. Bu da milyonlarca sivilin yaşadığı kente olası bir Rusya, Esad rejimi ve İran saldırısı demek. Kentte çatışmasızlık bölgesi anlaşmasının işe yaraması için HTŞ etkisinin azaltılması gerekiyor. TSK intikal sonrası bölgedeki güvenlik risklerini azaltmayı amaçlıyor. 500 asker göndermeyi planlayan TSK kontrol ve gözlem noktaları oluşturacak.

AHRAR’DAN DESTEK

Yaklaşık 20 bin militanı olduğu tahmin edilen HTŞ’nin etkisinin azaltılması ile birlikte bir diğer hedef terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin’in tamamen kuşatılması. Batısında ve güneyinde Lazkiye ve Hama’nın yer aldığı İdlib’in kuzeyinde Afrin yer alıyor. TSK ile ÖSO’nun etkin olduğu İdlib böylelikle terör koridorunu Akdeniz’e ulaştırma hedefini de Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi engellemiş oluyor. “Sonuna kadar TSK ile ÖSO’nın arkasındayız” diyen Türkmenlerle birlikte en büyük silahlı muhalif gruplardan olan Ahrar’uş Şam, “Türkiye Suriye devriminin müttefikidir” ifadeleriyle İdlib intikaline destek verdi.