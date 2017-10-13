Barzani'den Kerkük açıklaması

Ofisinden yapılan açıklamada görüşüne yer verilen Barzani'nin, İbadi'nin geçen salı günü başkent Bağdat'ta bir konuşmasında Haşdi Şabi ve Irak ordusunun Kerkük vilayetine askeri operasyon düzenleyeceği tehdidinde bulunmuş ve hemen ardından Musul'dan Kerkük ve Diyala'nın Hanekin ilçesi yakınlarına askeri sevkiyatın başladığını ifade etti.

Bölgenin yeni bir çatışma sürecine girmemesi ve şiddetten uzak durulması için IKBY Hükümeti adına çağrı yapan Barzani, Irak'taki Şii Merci Ayetullah Ali Sistani, Irak'taki taraflar, tüm uluslararası sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği, DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon üyeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ve komşu ülkeler acil bu duruma el atıp, üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekiyor.

Barzani, Iraklı ve dış güçlerin yeni bir çatışmanın çıkması için girişimlerde bulunmamasını aksi takdirde hem bölge hem de Irak için çok kötü sonuçların ortaya çıkacağını, DEAŞ gibi yeni terör örgütlerin çıkmasına uygun zemin hazırlanacağı uyarısında bulundu.