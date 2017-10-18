Kürdistan Yurtseverler Birliği: Karışıklıktan Mesut Barzani başkanlığındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sorumlu

KYB'nin Ninova Medya Sorumlusu Gayyas es-Seruci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin yaşadığı karışıklıktan IKBY'nin sorumlu olduğunu ifade ederek, "Erbil, Peşmergelerin Ninova'daki tartışmalı bölgelerden çekilmeleri akabinde yeni konuşlanma noktalarıyla ilgili bilgi ya da talimat vermedi." dedi.

Peşmerge komutanlarının Irak güçleri ile aralarındaki sınırları bilmediğini söyleyen Seruci, şöyle devam etti:

"IKBY'den gelen talimatlar yalnızca çekilmelerini söylüyor. Başka bir bilgi yok. Bu durum Peşmerge'de karışıklık ve şaşkınlığa yol açtı. Peşmerge, Haşdi Şabi destekli Irak güçlerinin bu bölgelere gelmesi karşısında ne yapacağını bilmiyor."

Erbil'in sorun çıkmasını önlemek için bir an önce Bağdat yönetimi ile koordinasyon içinde Peşmerge'nin ve Irak güçlerinin sınırlarını çizmesi gerektiğini kaydeden Seruci, "Durum uzun süre böyle devam ederse, çatışma fitili bölgedeki iki askeri güç arasında ateşlenecek ve sonuçları vahim olacak." diye konuştu.

Kerkük'e operasyon düzenleyen Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçler önceki gün sabah saatlerinde çatışmaya girmeden tüm kenti kontrol altına almış, Kerkük kentinde çoğunluk gücü elinde tutan KYB'li Peşmergeler, operasyonun başladığı ilk gün güneydeki tüm mevzilerini bırakıp geri çekilmişti.

Irak anayasasına göre Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesiyle, Karatepe, Celavla ve Mendeli kasabaları, Musul'un ise Mahmur, Sincar ve Şeyhan ilçeleriyle Başika kasabası statüsü tartışmalı bölgeler içinde yer alıyor.