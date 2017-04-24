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Mısır'da 128 kişiye hapis cezası

Mısır'da darbe karşıtı 128 kişinin, 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 35 kişinin ise beraat ettiği bildirildi.

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Savunma heyeti üyesi Ahmed el-Kalleli, İskenderiye Ceza Mahkemesi'nin 2013 yılında düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 15'i gıyaben yargılanan 126 kişiye onar yıl, 2 kişiye de üçer yıl hapis cezası verdiğini söyledi.
 
Kalleli, mahkemenin 7'si gıyaben yargılanan 35 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdiğini belirtti.
 
Kararlara temyiz yolunun açık olduğu, gıyaben yargılanan sanıkların ise teslim olduktan sonra tekrar yargılanacağı ifade edildi.
 
Mısır'da demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından çoğunluğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu yüzlerce darbe karşıtı, çeşitli gerekçelerle gözaltına alarak yargılanmaya başlamıştı.

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