Mısır'da 128 kişiye hapis cezası

Şampiyon oldular! İsimleri ve renkleri değişiyor...

Bölgesel Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Play-Off maçında Arsinspor’u yenerek tarihinde ilk defa Spor Toto 3. Lig’e yükselen Ordu temsilcisi Güzelorduspor’un ismi ve renkleri değiştiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Takımımızın adı Orduspor, renkleri ise mor beyaz olacak” dedi.Bölgesel Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Play-Off maçında Arsinspor’u yenerek tarihinde ilk defa Spor Toto 3. Lig’e yükselen Ordu temsilcisi Güzelorduspor’un ismi ve renkleri değiştiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Takımımızın adı Orduspor, renkleri ise mor beyaz olacak” dedi.