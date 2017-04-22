Muhalifler, 30 Esed askeri ve Şii milisi öldürdü

Daha sonra muhalif silahlı güçler ile Suriye güçleri karşı karşıya geldi. Çıkan şiddetli çatışmalarda muhalifler Esed’in topları ve askeri barakalarını imha etti. Çatışmalarda muhalifler, Esed rejiminden ve rejim destekçisi Şii mileslerden 30 askeri öldürdü. Muhalifler Esed güçlerinin elindeki hafif orta ağırlıktaki silahları ele geçirdi.