“Pakistan Kasabı” Macaristan’da yakalandı
Macaristan polisi, ülkesi Pakistan’da 70 cinayetten aranan bir kiralık katilin yakalandığını duyurdu.
- AA
Macaristan'ın Bacs-Kiskun Bölgesi Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Macar polislerin ülkenin güney sınırında yaptıkları kontrol esnasında hakkında cinayet suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı bulunan bir kişinin yakalandığı belirtildi
Açıklamada, Hırvatistan-Sırbistan-Macaristan üçlü sınır bölgesinde yakalanan zanlının insan kaçakçılarının yardımı ile Avusturya'ya geçmeyi planladığı bilgisine yer verildi.
Pakistan polisi tarafından arananlar listesinin ilk sıralarında yer alan ve ''Pakistan kasabı'' lakabı ile bilinen 35 yaşındaki A. Z.'nin kiralık katil olarak 70 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.