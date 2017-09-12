Papa'dan Trump'a sert sözler: Tarih onu yargılayacak

Papa Francis, ABD Başkanı Trump aleyhine yaptığı açıklamalara bir yenisini ekledi.

"Bilimin kabul ettiği iklim değişikliğini inkâr edenleri tarih yargılayacaktır" sözleriyle söz konusu iddiaya inanmadığını belirten Trump'a eleştiride bulunan Papa, ikili arasında yeni bir savaşın temellerini attı.

Yaklaşık 200 ülkenin desteklediği Paris İklim Antlaşması'nı imzalamayı Trump reddetmiş, bu karar dünyada uzun süre tartışılmış ve eleştirilere sebep olmuştu. Papa da söz konusu anlaşmanın güçlü destekçilerinden biriydi.

PAPA: TRUMP HRİSTİYAN DEĞİL

Papa ve Trump arasında başlayan bu tartışma bir ilk değil.

Papa daha önce de Meksika sınırına duvar örme vaadinde bulunan Trump için "Köprüler değil duvarlar yapmaktan bahseden bir kişi Hristiyan olamaz" demiş, Trump ise Papa'nın inancını sorgulamasını "Utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Daha sonra Vatikan'da buluşan ikilinin görüşmesi soğuk bir atmosferde geçmiş ve oldukça kısa sürmüştü.

Mayıs ayında gerçekleşen bu görüşmeden bu yana ikili arasında herhangi bir tartışma yaşanmazken aylar süren sessizliği Papa bozdu. Trump'ın bu açıklamalara nasıl bir karşılık vereceği merak konusu.

'TRUMP'IN KARARINDAN DÖNMESİNİ UMUYORUM'

Trump geçtiğimiz günlerde DACA olarak bilinen ve 16 yaşından küçük yasadışı çocuk göçmenlerin ABD'de kalabilmesini sağlayan programı 6 ay içerisinde iptal edeceğini açıklamıştı.

Buna göre 800.000 çocuk yaştaki göçmen ABD'den sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Karara yönelik yoğun eleştiriler ve ABD genelinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.

Trump'ın DACA'yı iptal kararıyla alakalı bir açıklama da yapan Papa, Trump'ın bu yanlış karardan döneceğini umduğunu da belirtti.