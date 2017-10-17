'Rakka sessizce katledildi'
Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD destekli Rakka operasyonu süresince en az bin 873 sivilin öldüğü, 450 binden fazla sivilin yerinden edildiği bildirildi.
- AA
"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, PKK/PYD'nin 6 Haziran'da başlattığı ABD destekli operasyonda 3 bin 829 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
En az bin 873 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 450 binden fazla sivilin yerinden edildiği kaydedildi.
Rakka'da 90'dan fazla intihar saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, 8 hastane, 29 mescit, 40 okul, 5 üniversite binası ve 4 köprünün yıkıldığı, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiği bilgilerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/PYD, bugün Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka'nın tamamını ABD destekli operasyonla ele geçirmişti.
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.
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