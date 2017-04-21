Rus istihbaratına saldırı: Çok sayıda ölü var

Rus iç istihbarat servisi FSB'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde silahlı bir kişi Habarovsk'taki FSB binasına girdikten sonra kontrol noktasına ulaşmadan etrafa ateş açtı.

Saldırıda bir FSB görevlisi ile bir ziyaretçi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.