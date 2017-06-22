Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko: Rusya ile son kez vedalaştık

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, ikili görüşmenin ardından AB Konseyi binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Poroşenko, son 2 ayda Ukrayna'nın birçok başarıya imza attığını belirterek "Bu günler Ukrayna için tarihi günler. AB tarafından Ukrayna vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti sonrasında, son kez Sovyetler Birliği ve Rusya İmparatorluğuna veda ettik." ifadesini kullandı.

AB ile Ukrayna'nın hiç olmadığı kadar yakınlaştığını vurgulayan Poroşenko, Ukrayna'nın, karmaşık güvenlik ortamına rağmen AB ile olan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde tüm reformları yerine getirme konusundaki kararlılığını teyit etti.

Poroşenko, Ukrayna'da barışın inşa edilmesi için çağrıda bulunduğunu, ABD ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Minsk anlaşmasının şartlarının Rusya tarafından yerine getirilene kadar devam edeceğinin açıklanmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Minsk anlaşmasını "vahşice" ihlal ettiğini belirten Poroşenko, Rusya'nın Ukraynalı sivil ve askerleri öldürerek ateşkesi göz ardı etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

- "Başarılarınızı kanla ödediniz"

AB Konseyi Başkanı Tusk, Ukrayna halkını kaydettiği başarılardan dolayı tebrik ederek "En küçük başarı için bile çok çaba sarf ettiniz. Sadece çok çalışarak değil ama maalesef başarılarınızın karşılığını kanınızla ödediniz. Size hiçbir şey bedavaya verilmedi. Kazandığınız her şeyi hak ettiniz." açıklamasında bulundu.

Brexit süreci hakkında da konuşan Tusk, İngiltere'den bazı dostlarının Brexit kararının geri alınıp alınamayacağını sorduğunu belirtti. Tusk, "AB başarması imkansız görünen hayallerin üzerine inşa edildi. O yüzden kim bilir? Bana hayalperest diyebilirsiniz ama bu alanda tek değilim." dedi.

- Vize serbestisi

Geçen ay Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun da katımıyla düzenlenen törende Ukrayna vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmelerini sağlayacak anlaşma imzalanmıştı. Ukrayna vatandaşları 11 Haziran'dan beri Schengen bölgesine vizesiz seyahat ediyor.

Poroşenko, "Bugün kesinlikle tarihi bir gündür. Bugün AB için de Ukrayna için de tarihi bir gündür." diye konuşmuştu.