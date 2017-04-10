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Rusya: ABD ile savaşmayı planlamıyoruz

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Ozerov, Rusya’nın ABD ile Suriye’de askeri eylemlere girmeyi planlamadığını söyledi. ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nü bombalasının ardından İran ve Rusya'dan sert tepkiler gelmişti.

  • DHA
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Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya’nın ABD ile Suriye’de askeri eylemlere girmeyi planlamadığını, Rus Hava Kuvvetleri’nin görevinin Suriye’de terörle mücadeleye destek vermek olduğunu bildirdi.

Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Rusya Suriye’de ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyor. Bizim görevimiz Suriye’ye terörle mücadelede destek vermektir, biz bu görevi yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Öte yandan Karadeniz Filosu’na ait “Admiral Grigoroviç” gemisi, Türk gemilerinin Novorossiysk ziyareti sırasında Rus-Türk tatbikatlarına katıldıktan sonra Akdeniz’deki Askeri Deniz Filosu’na dahil edildi.

Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD’nin Suriye’ye saldırısının ‘kırmızı çizgileri’ geçtiği belirtilmişti. Açıklamada “Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz” ifadeleri kullanılmıştı

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