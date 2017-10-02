Saldırganın kardeşinden açıklama: Tamamen şaşkınlık içindeyiz. Sıradan biriydi

Kardeşinin bu tür bir saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine bir türlü inanamadığını dile getiren Paddock, "Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Tamamen şaşkınlık içindeyiz. Sıradan biriydi. Arada otellere ve kumar oynamaya giderdi. Bazen anneme çörek yollardı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Las Vegas polis yetkililerine dayandırılan ve saldırganla ilgili ABD medyasında yer alan yeni bilgilerde, Paddock'un lisanslı bir pilot olduğu, iki küçük uçağa sahip bulunduğu ve son birkaç ayda hesaplarında binlerce dolarlık kumar işlemine rastlandığı belirtildi.