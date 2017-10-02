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Las Vegas'ta konser sırasında silahlı saldırı

Reuters haber ajansının iddiasına göre Las Vegas'ta kalabalığın üstüne ateş açarak 58 kişinin ölümüne 500'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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Las Vegas'ta konser sırasında silahlı saldırı, ABD polisi alarma geçti.

Silahlı saldırının otelin 32. katından gerçekleştirildği belirtildi.

Aynı zamanda ABD polisi sosyal medyada görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

ABD medyası başka noktalarda da silah seslerinin duyulduğunu açıkladı.

Las Vegas polisi 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD polisi, operasyonu tehlikeye atacağı gerekçesiyle halka polis yetkililerinin görüntülerini canlı yayınlamamaları ve pozisyonlarını paylaşmamaları çağrısı yaptı.

ABD'li yetkililerden yapılan son açıklamaya göre saldırganın tek kişi olduğu ve öldürüldüğü belirtildi.

Las Vegas polisinden yapılan son açıklamada 58'den fazla kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtilirken, saldırganın yerel halktan biri olduğu ifade edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

ABC’in haberine göre saldırganın 64 yaşında beyaz erkek olduğu ifade edildi. ABD polisi yaptığı açıklamada saldırganın saldırı sonrası intihar ettiğini ve yanında 10 ayrı silahın bulunduğunu belirtti.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ İDDİASI

Reuters haber ajansının iddiasına göre saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

SALDIRIYLA ALAKALI BİR KİŞİ ARANIYOR

ABD polisi saldırganın ev arkadaşı Marilou Darley isimli kadının olayla alakalı olduğu şüphesiyle görüldüğü yerde ihbar edilmesini istedi. 

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada silahlı saldırganın ev arkadaşı olduğu belirtilen kadının yakalandığı ifade edildi.

Ulusal yas ilan edildi

Las Vegas'taki saldırının ardından ABD'de ulusal yas ilan edildi.

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