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FBI: Las Vegas saldırganının DEAŞ ile bağlantısı yok

Las Vegas'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu, 515 kişinin de yaralandığı açıklandı. FBI ise saldırganın DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

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Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, Las Vegas'ta dün gece yaşanan saldırıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının en az 58 olduğunu belirtti.

Olaylar ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurgulayan Lombardo, yaralanan 515 kişinin tedavisinin ise çevre hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

FBI, DEAŞ bağlantısını reddetti

Lombardo'dan sonra söz alan bir FBI yetkilisi ise şu anda saldırı ile ilgili olarak vardıklarını sonucun hiçbir uluslararası terörist grup bağlantısı olmadığı şeklinde olduğunu belirterek, saldırgan Stephen Paddock'un DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasını reddetti.

FBI yetkilisi, soruşturmanın çok derin ve detaylı yapılacağını ifade etti.

Las Vegas'ta silahlı saldırı

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