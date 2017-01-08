Suriye'de 2 İran milisi öldürüldü

Ali Şafak Öztürk'ten Fikret Orman'a cevap

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun takımda kalması ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bu kararın tesislerin açılışında yapılmasının orada bulunan Fikret Orman'a karşı yapılan bir şey olmadığını söyledi.