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Suudi Arabistan'dan yeni açıklama

Geçtiğimiz akşam 11 prens ve çok sayıda iş adamı hakkında 'yolsuzluk'tan gözaltı kararı çıkaran Suudi Arabistan’da Başsavcılık, 'Bu gözaltılar henüz birinci dalga' açıklamasını yaptı.

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Suudi Arabistan’da Başsavcılık, gözaltıların birinci dalga olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, önceki akşam 11 prens, eski bakan ve iş adamlarını yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına almıştı. Suudi Arabistan, gözaltına alınanların banka hesaplarını dondurma kararı aldı.

Telekomünikasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin banka hesaplarının dondurulmasının yanı sıra bu kişilerin tüm varlıklarının devlet mülkü olarak kaydedileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan'da önceki gece 11 prens, 5 General ve 12 Albay tutuklandı. Tutuklanan isimlerle ilgili dikkati çeken bir detay var. Aralarından bazı isimler eski Veliaht Prens Muhammed Bin Nayif'e yakınlığıyla biliniyor.

Kral Selman'ın talimatıyla ülkedeki rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun kurulması kararlaştırıldı. Kurulan komisyonun kararıyla 11 prens ve çok sayıda eski bakan tutuklanmıştı.

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