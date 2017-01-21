Trump, ilk emirlerini imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından atamaları içeren ilk emirlerini imzaladı.
- İHA
Kasım ayında yapılan seçimle ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump, bugün gerçekleştirilen törenle yemin etti. Yemin töreninde “İlk önce ABD” ifadelerine yer verdiği konuşmasının ardından görevi Barack Obama’dan resmen devraldı. Resmen göreve başlayan Donald Trump, kalemini ele alarak ilk emirlerini imzaladı.
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