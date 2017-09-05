Tunus'tan Myanmar'a kınama

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin ölümü, on binlercesinin mülteci durumuna düşmesi ya da muhasara altında kalmasına yol açan acımasız katliamlar, soykırım, evlerin yakılması, zorla yerlerinden edilme ve ağır hak ihlallerinin kınandığı belirtildi.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin, Myanmar'da yaşananlar karşısında sorumluluklarını üstlenmesi ve Arakanlı Müslümanların korunması için acilen müdahalede bulunması gerektiği vurgulanan açıklamada, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı etnik temizlikten kurtarılması istendi.

Açıklamada ayrıca Myanmar hükümetinin uluslararası hukuka uyması için gerekli tüm icraatların gerçekleştirilmesi ve yaşam hakkı başta olmak üzere Arakanlı Müslümanların temel haklarını kullanabilir olmalarının sağlanması talep edildi.

Pakistan'dan İİT'nin çağrısına olumlu yanıt

Pakistan Dışişleri Bakanı Havaca Muhammed Asif, yaptığı yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) masum Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerin durdurulması için acilen ve etkili adım atılması çağrısını olumlu karşıladı.

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Danışma Komisyonu'nun nihai raporundaki tavsiyelerini desteleyen Asif, "Arakan'da yaşananlar uluslararası toplumun vicdanını zorluyor. Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri üzüntü verici." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın, Arakanlı Müslümanların "acılarını dindirmek" için insani yardım yapacağına yönelik teminat veren Asif, Müslümanlar ile etnik, din ve dil azınlıklarına yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve ön yargının yayılmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Hamas'tan kınama

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlar aleyhinde devam eden suç eylemlerini kınadığını belirterek, "Arap ve Müslüman ülkelerin geri durması ile uluslararası sessizlik ortasında Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliam, tehcir ve soykırımı üzüntüyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Myanmar'daki Müslüman azınlığın maruz kaldığı terör, katliam ve evlerinden kovulma eylemleri karşısında sessiz kalınamayacağı ve durumun tarif edilemeyecek boyutlara ulaştığını vurgulayan Reşak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanların acılarını dile getiren ve onların meselesine sahip çıkan tüm görüşmeleri ve çalışmalarının olabildiğince yanında olduklarını aktardı.

Fas'tan BM'ye çağrı

Fas’ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Tevhid ve Islah Hareketi Lideri Abdurrahim Şeyhi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen mesajda, BM’nin Arakan’da yaşanan insanlık suçuna karşı somut adımlar atması ve Myanmar yönetimine bu vahşi saldırıları durdurması için baskı yapması talep edildi.

Şeyhi mesajında, BM tarafından kurulacak bir komisyonca bölgede yaşananların kayıt altına alınarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulmasını, böylece olayın failleri hakkında yargılama sürecinin başlatılabileceğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen cinayet ve zulümlerin kınandığı mesajda, Myanmar ordusunun ve polisinin olaylara katılanlara göz yumarak bu insanlık suçuna ortak olduğu kaydedildi.

BM’nin güvenilirliğinin bu ciddi insan hakları ihlalleri karşısında göstereceği tavra bağlı olduğu belirtilen mesajda, masum sivillere, kadın ve çocuklara karşı savaş suçu işleyen sorumluların adalet karşısına çıkarılması için somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.