Volkswagen yöneticisine 169 yıl hapis

Volkswagen ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmelerin ardından Volkswagen ABD'ye 4,3 milyar Dolar'a yakın bir ceza ödemeyi kabul etmişti. Bunun karşılığında ABD ise holding CEO'su yerine direkt olarak sorumlular hakkında dava açmaya başladı. New York Times'ın haberine göre 8 Ocak'ta Florida'da üst düzey bir Volkswagen yöneticisi gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının sebebi olarak Massachusetts ve New York'ta yürütülen kamu davalarının gösterildiğini belirten gazetenin haberinden sonra Amerikan Adalet Bakanlığı 5 Volkswagen yöneticisi hakkında daha dava açıldığını duyurmuştu. Volkswagen'in Almanya'daki üst düzey yöneticilerinden olduğu öğrenilen 5 kişinin araçların motor, teknoloji ve gelişiminden sorumlu birimleri yönettikleri belirtildi.

EMİSYON SKANDALI

Volkswagen uzun bir süre boyunca inkar ettiği dizel araçlarının gaz emisyon testlerinde manipülasyon yaptıkları iddiasını Ekim 2015'te kabul etmişti. İddialara göre Volkswagen marka dizel araçlar entegre edilen özel bir yazılım sayesinde gaz emisyon testlerinden başarıyla geçerken, satışları yapıldıktan sonra trafiğe çıktıklarında izin verilenden çok daha yüksek oranda gaz salınımı yapıyorlardı.

Yapılan görüşmelerin ardından Volkswagen 480.000 aracı geri çağırmak ve emisyon seviyelerini olağan hale getirmek için 14,7 milyar Dolar ödeme yapmıştı. Son verilen cezalarla beraber holdingin toplam zararı 18 milyar doları geçti.