Yunanistan’a 35 verip 8 milyar euro kazandılar
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunan hükümetinin borcundan kar elde etmiş. ECB Başkanı Mario Draghi, yazılı bir soruya verdiği cevapta, bankanın 2012- 2016 yılları arasında, Yunanistan kurtarma paketi kapsamında yaptığı tahvil alım programından 7.8 milyar euro faiz ödemesi tahsil edildiğini itiraf etti.
35 milyar euroluk toplam tahvil alımından sadece 2016'da, sahip olduğu 20 milyar euro değerinde Yunan tahvili üzerinden ise 1.1 milyar eurodan fazla gelir toplandı.
IMF 2.5 MİLYAR KAZANDI
Yunanistan'ın diğer alacaklıları olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ise verdiği kredilerinden 2.5 milyar euro kazandı. 2011'de ortaya çıkan İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerdeki borçluluk yapısını dasha sağlam hale getirme ve ekonomiyi canlandırmak için ortaya çıkan tahvil alım programlarından birçok ülke yararlandı.
Yedi yıl süren Yunanistan kurtarma paketi kapsamında Yunanistan üzerinde çok ciddi bir baskı uygulanmış ve ülkenin ilave bir borç silme isteğinin önüne geçilmişti. Yunanistan hâlâ parasal genişleme kapsamı altındaki ülkelerden. Ülkede uygulanan kurtarma programının üçüncüsü ise devam ediyor ve önümüzdeki yılın ağustos ayında sona erecek. (Kaynak: Sabah)
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