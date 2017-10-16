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ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti Ankara'ya geliyor

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından sorunun aşılması amacıyla iki ülkenin diplomatik heyetleri arasında ilk görüşme yarın Ankara'da yapılacak.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki bir heyetin bugün Ankara'da olması bekleniyor.
 
Amerikalı heyetin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşmesi planlanıyor.
 
 

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