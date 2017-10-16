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Esed’in en büyük kışlası TSK’da

İdlib’in özgürleştirildiği 2015 tarihinde muhaliflerle Esed arasında en sert çatışmaların yaşandığı Dayf Vadisi de Suriye rejiminin en büyük askeri kışlası olma özelliğini taşıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor.
 
Dar et-Izze, Kala Saman, Selva, Fireyka hattına yerleşen Mehmetçik, ilerleyen günlerde Dayf Vadisi’ne de konuşlanacak. Böylece Esed rejiminin en büyük kışlası, Ankara’nın yönetimine geçecek. (Kaynak: Yenişafak)
 

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