Esed’in en büyük kışlası TSK’da
İdlib’in özgürleştirildiği 2015 tarihinde muhaliflerle Esed arasında en sert çatışmaların yaşandığı Dayf Vadisi de Suriye rejiminin en büyük askeri kışlası olma özelliğini taşıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor.
Dar et-Izze, Kala Saman, Selva, Fireyka hattına yerleşen Mehmetçik, ilerleyen günlerde Dayf Vadisi’ne de konuşlanacak. Böylece Esed rejiminin en büyük kışlası, Ankara’nın yönetimine geçecek. (Kaynak: Yenişafak)
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