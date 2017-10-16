Büyükannelere aylık 425 TL verilecek

Büyük ilgi gören torun bakan büyükanneye destek projesinde pilot uygulama sürerken; yüzbinlerce kişinin gözü de projenin yaygınlaştırılması konusunda alınacak karara kilitlendi. Mart'ta başlayan pilot uygulama sürerken, projenin genişletilip genişletilmeyeceği konusundaki kararın bu ay verilmesi bekleniyor.

105 BİN BAŞVURU GELDİ

Proje kapsamında Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her ay değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirmelerde, projenin artıları ve eksileri gözlemleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, projede 6 ayın tamamlanmasının ardından ilgili bakanlıkların bir genel değerlendirme yapacağını ve projenin genel bir uygulamaya dönüştürülmesi konusunun masaya yatırılacağını duyurmuştu. Bu süre doldu. Kararın bu ayın sonuna kadar verilmesi bekleniyor. Annelerin istihdamda kalması, büyükanne desteği ile ailelere maddi katkı yapılması için 10 ilde 6 bin 500 aile için başlatılan pilot uygulama için 105 bin başvuru alınmıştı. Diğer iller de dikkate alındığında yüzbinlerce kişi bu konuda verilecek kararı bekliyor. Projeyle, 3 yaşını doldurmayan torunlarına bakan büyükannelere 12 ay boyunca aylık 425 lira karşılıksız destek veriliyor.. (Takvim)