Çan-2 Termik Santrali devreye alındı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, santralin 330 megavat kurulu güce sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, santralden ticari olarak elektrik satışına ilerleyen günlerde başlanacağı belirtilerek,"Çan-2 Termik Santrali'nin devreye alma çalışmaları tamamlanmış olup, 26 Temmuz 2018 itibarıyla kabul işlemelerine yönelik olarak bakanlığa resmi başvuru yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.