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Çan-2 Termik Santrali devreye alındı

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'den, Çanakkale'deki yerli kömürle çalışan Çan-2 Termik Santrali'nin devreye alma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, santralin 330 megavat kurulu güce sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, santralden ticari olarak elektrik satışına ilerleyen günlerde başlanacağı belirtilerek,"Çan-2 Termik Santrali'nin devreye alma çalışmaları tamamlanmış olup, 26 Temmuz 2018 itibarıyla kabul işlemelerine yönelik olarak bakanlığa resmi başvuru yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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