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Dolar/TL yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü

Katar Emiri'nin yatırım sözü ardından dolar yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü.

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ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı atılan adımların etkisiyle gerileyen dolar, Katar Emiri Al-Sani'nin 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözünin ardından 5,98 seviyelerine düştü.
 
Katar Emiri Al-Sani Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözünün ardından dolarda hızlı düşüş yaşandı.
 

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