Dolar/TL yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü

ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı atılan adımların etkisiyle gerileyen dolar, Katar Emiri Al-Sani'nin 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözünin ardından 5,98 seviyelerine düştü. Katar Emiri Al-Sani Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözünün ardından dolarda hızlı düşüş yaşandı. <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/08/15/150820181838288190574_3.jpg' />
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