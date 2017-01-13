İş dünyası 'evet' dedi

TBMM’de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören Anayasa teklifinin görüşmeleri devam ederken, düzenlenen ilk geniş kapsamlı sektörel buluşmada bazı sivil toplum kuruluşları, İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde hazırlanan ‘Cumhurbaşkanlığı sistemine evet’ başlıklı bildiriye destek verdiğini açıkladı. İTO’dan yapılan açıklamada, Anayasa değişikliği paketinin TBMM’de görüşülmesinden önce Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ çağrısı yapan İTO’nun, ikinci adımı bu çağrıya destek veren iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla attığı belirtildi. Düzenlenen ilk toplantıda sektörel sivil toplum kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ demek için İTO Eminönü Merkez Bina’da bir araya geldiği bildirilen açıklamada, buluşmada sivil toplum kuruluşları başkanlarının İTO öncülüğünde hazırlanan ‘Cumhurbaşkanlığı sistemine evet’ başlıklı bildiriye destek verdiği kaydedildi.

GENİŞ MUTABAKAT

Bildiride, “Ekonomik büyüme, siyasi istikrar ve toplumsal mutabakatla sağlanır. Son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için Türkiye’nin istikrarı ve istikrarın güvencesi için Cumhurbaşkanlığı sistemini iş dünyası olarak destekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Bildiriye ilk imzayı atan İTO Başkanı İbrahim Çağlar, yeni Anayasa konusunda sivil toplum buluşmalarına devam edeceklerini belirtti. Çağlar “Çağrımızı yaptıktan kısa bir süre sonra sektörel sivil toplum mensuplarının gösterdiği duyarlılığa ve geniş bir mutabakatla atılan imzalara teşekkür ediyorum. Umuyorum ki odamız ve sivil toplumumuzun bu girişimi, halen görüşmelerin sürdüğü TBMM’de parlamenterlerimizin vicdanlarında da ses bulacaktır” dedi.

14 YILIN KAZANIMLARI

Dünya ekonomik, politik ve askeri çalkantılarla boğuşurken, küresel kaostan Türkiye’nin de kaçınılmaz olarak etkilendiğini belirten Çağlar, şunları kaydetti: “Bizler yatırım yapan, üreten, istihdam oluşturan iş insanları olarak koalisyonlar, darbeler ve ekonomik krizler arasında sarkaç gibi salınan bir ülke değil, sorunlarını hızlı ve etkin kararlar alarak çözen bir Türkiye istiyoruz. Millet olmak güçlüklere karşı birlikte durmak, omuz omuza verip yürüyebilmektir. Ekonomik gelişmenin en büyük sermayesi ise birlik şiarı etrafında buluşma kuvvetidir. İTO’nun 400 bin üyesi de, ekonominin tüm paydaşlarıyla ve sizlerle beraber ülkemiz adına ortak hedeflere yürüyen neferlerdir. Hiç kuşku yok ki ekonomik büyüme, siyasi istikrarın ve toplumsal mutabakatın olduğu alanlarda yeşerir. Son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için bugün üzerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Türkiye’nin istikrarı ve istikrarın da güvencesi için Cumhurbaşkanlığı sistemine iş dünyası olarak biz de ‘evet’ diyoruz. Gelin, ülkemizin aydınlık yarınlarına ve güçlü geleceğine hep birlikte imza atalım.”

Büyükekşi: Ülkemize fırsatlar sunacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi “Anayasamız halkın anayasasıdır. Halk kendi anayasası hakkında bir karar verecek ve bu karara saygı duyulacaktır” dedi. Büyükekşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri devam eden Anayasa değişiklik paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meclis’ten çıkacak sonucun Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükekşi, paketin halkın kararıyla sonuca bağlanacağını, anayasanın halkın anayasası olduğunu vurguladı. TİM Başkanı Büyükekşi, sürecin Meclis aşaması tamamlanınca paketin halkın takdirine sunulacağını, halkın da kendi geleceğine karar vereceğini anımsattı. Bu süreçte, siyasilere düşen en önemli görevin, paketin vatandaşların hayatına neler katacağını çok iyi anlatması olduğunu belirten Büyükekşi, “Bu sayede toplumun konuyu doğru bir şekilde anlaması ve karar vermesi sağlanmalıdır. Özellikle ekonomimizde son günlerde yaşanan dalgalı süreç düşünüldüğünde, halkımızın bu algı oyununa gelmemesi, kısa vadeli değil uzun dönemli değerlendirme yapması önem arz etmektedir. Bu Anayasa değişiklik paketi ile tekrar yurt dışında bir algı operasyonu başladı. Değişikliklerin yurt içinde halkımıza anlatılması kadar, sürecin getireceği yenilikler ve ülkemize sunacağı fırsatların yurt dışında da anlatılabilmesi gerekir. Süreç bu sayede daha sağlıklı ilerleyecektir” dedi. HALKIN KARARI Halkın kendi anayasası hakkında bir karar vereceğini ve bu karara saygı duyulması gerektiğini anımsatan Büyükekşi şunları kaydetti: “Milli irade ve kamu vicdanınca verilecek görüş her koşulda dikkate alınmalı, halkın kendi geleceğini en iyi şekilde tayin edeceğinden şüphe duyulmamalıdır. Paketin Türkiye’ye katacağı en önemli değerlerden birisi belirsizliklerin sona erecek olmasıdır. Ülkemiz 1990–2002 yılları arasında koalisyon hükümetleri yönetiminde yüzde 3.6 büyürken, 2005–2015 yılları arasında, 2009 krizine rağmen ortalama yüzde 5.6 büyüme kaydetti. Getirilen değişikliğin ülkemize istikrar katacağını ve ülkemizin geleceğine güvenle bakacağını umuyoruz. Türkiye dünyanın güçlü ülkelerinden birisi olarak, bu gücü daha da geliştirmek ve potansiyelini açığa çıkarmak için 2023 hedeflerini kendisine bir yol haritası olarak belirledi. Bu doğrultuda atılacak adımlar ve yapılacak reformlarda hız, reformun kendisi kadar önemli. Küreselleşen dünyanın hızına ayak uydurmalıyız. Her geçen gün daha da çetinleşen rekabet ortamında ülkemizi öne çıkarmalıyız. Bunun için daha hızlı davranmak, karar alış süreçlerinde daha atik olmak ülkemize oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır.”

22 STK Başkanı imza attı