TOKİ, Suriye sınır duvarında sona geldi

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Suriye, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişler nedeniyle Türkiye’nin 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenliğin önemli hale geldiğini belirtti.

DAHA GÜVENLİ OLDU

İdare olarak Suriye sınırının 711 kilometrelik bölümüne duvar inşa ettiklerini anımsatan Turan, “Gerek arazi koşulları gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarının tamamını bitirme aşamasına geldik. Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.