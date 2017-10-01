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TOKİ, Suriye sınır duvarında sona geldi

Suriye’de beşinci yılı geride kalan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye kaçak yollardan gelmek isteyen mülteciler başta olmak üzere, terör örgütlerini engellemek için 711 kilometre boyunca Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen duvarda sona gelindi.

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TOKİ Başkanı Ergün Turan, Suriye, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişler nedeniyle Türkiye’nin 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenliğin önemli hale geldiğini belirtti.

DAHA GÜVENLİ OLDU

İdare olarak Suriye sınırının 711 kilometrelik bölümüne duvar inşa ettiklerini anımsatan Turan, “Gerek arazi koşulları gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarının tamamını bitirme aşamasına geldik. Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sınır duvarımızı bitirip sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. 

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