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1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 ton amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik yaptıkları çalışmada merkez Oğuldere eski köy mevkiinde metruk bir ahırda patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat gübre olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda belirlenen bölgede 1 ton amonyum nitrat gübre ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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