24 FETÖ'nün talimatıyla kanalını kapatan sansürcü Youtube'a dava açıyor

24 TV, FETÖ'nün 2014'te STV'de yayınladığı Rus büyükelçiye suikast sahnesi ile Karlov Suikasti arasındaki çarpıcı benzerlikleri anlatan haberleri yüzünden binlerce takipçili kanalını kanalını kapatan Youtube dava açıyor.

Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, FETÖ'cüler tarafından 24'e yapılan sosyal medya saldırısını analiz etti.

"BU ESMEDYA'YA YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR"

Telif hakkı bahanesiyle şikayet edilen görüntüler birçok yayın kuruluşu tarafından kullanılmasına rağmen YouTube’un özellikle 24 TV’yi hedef alması ise açık bir sosyal medya operasyonuna işaret ediyor. ESMEDYA Dijital Yayınlar Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, “YouTube normal prosedürde ihtarda bulunur, ilk üç ihtarda işlem yapmaz, dördüncü ihtarın ardından da kapatır. Bize daha önce bir kez ihtarda bulunulmuştu. O da FETÖ’cüler tarafından yapılmış bir ihtardı. O ihtar için de 8 Şubat’a kadar zaman vardı. YouTube 24 TV’yi ihtarsız, uyarısız kapattı. Bu ESMEDYA’ya yapılmış bir operasyondur” dedi.

TALİMAT, REPLİKLERE KADAR HAZIRMIŞ

2014'te STV'de yayınlanan söz konu dizideki suikastçı, FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın repliklerine çok benzer bir şekilde "Burada davamız adına yemin edelim. Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak. Ne olursa olsun, gerekirse çatışıp öleceğiz. Ama onu da öldüreceğiz" ifadelerini kullanıyordu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

19 Aralık'ta yaşanan Karlov Suikasti sonrasında da FETÖ'cü propaganda dizisi Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89'uncu bölümündeki suikast sahnesi de aynı şekilde gündeme bomba gibi düşmüştü.

RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTİ STV'DEKİ DİZİDE BÖYLE İŞLENMİŞTİ

FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.

FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYA OPERASYONUNA KINAMA

Öte yandan sansür sonrası Uluslararası Medya Erformasyon Derneği Sosyal Medya hesabından attığı tweet ile Youtube'un skandal kararını kınadı.