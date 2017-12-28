ABD vize krizi çözüldü son dakika dolar düştü mü ABD vize başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak

ABD ile vize krizi son dakika açıklaması ABD vize krizi sona erdi! Vize krizi çözüldü, dolar düştü mü? Vize başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? soruları gündeme bomba gibi düştü. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir saat içinde vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği randevu kısıtlamasını kaldırdı. ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı. İşte ABD vize krizi ile ilgili yapılan son açıklama ve detayaları...

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.







Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.



DOLAR VE EURO DÜŞTÜ!



ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözülmesiyle birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Borsa İstanbul'da kazanımlar artarken, dolar ve euro kurları düşüşe geçti.Son günlerde 3,80'in üzerinde tutunan dolar, kararın açıklanmasıyla 3,77 seviyelerine kadar çekildi. Euro ise 4,54'ün üzerinden 4,52'in altına kadar düştü. Dolar/TL saat 17:05'de 3.7740'dan işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL 4.5205 ve sterlin/TL 5.1160 seviyelerinden alıcı buluyor. BİST 100 ise aynı dakikalarda yüzde 1,65 kazanımla 114.000 puan seviyesinde yer aldı.



Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde işlem görürken, gram altın 157.2 lira seviyesinden el değiştiriyor.



Salı günü 3.7965 ile 2 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar kuru bu seviyeden gelen alımların etkisiyle yukarı yönlü hareketlendi. Dün 3.80-3.82 aralığında hareket eden kur, bugün de benzer seyrini sürdürdü ve aynı aralıkta işlem gördü. Hafta boyunca 3,82 desteği üzerinde kalıcı olamayan kur, düşüşlerde de zorlanıyor ve dar bantta hareket ediyordu.



DOLAR NE KADAR OLDU?



Dolar güne yatay başlamasının ardından ABD Büyükelçiliğinden gelen vize krizinin kaldırıldığı haberlerinin ardından 3,78'in altına kadar geriledi.



Yılbaşı tatili ve yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken, dolar/TL güne 3.80'in hemen üzerinde başladı.



ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı vize yasağını kaldıracak olması haberleriyle birlikte Borsa İstanbul'da güçlenme yaşanırken dolarda düşüş gerçekleşti.





Dolar saat 16:50 itibariyle dolar 3.7770 lira seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL bugün en düşük 3,7764, en yüksek 3,8248 seviyesini gördü.



Euro 4.5468 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde bulunuyor. Gram altın 157.9 lira seviyesinden alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 13.40 seviyesinde.