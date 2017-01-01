Obama İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin şehit olduğu, 40 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısı dünya basınında geniş yankı buldu.
- DHA
ABD Başkanı Barack Obama'da saldırıyı sert bir şekilde kınadığını, Türkiye'nin gerek duyabileceği yardımlar konusunda direktifler verdiğini açıkladı.
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