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Adana merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kadın 1’i çocuk toplamda 34 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK’ya şafak vakti operasyon düzenlendi.  Terör olaylarının yoğun yaşandığı Dağlıoğlu, Gülbahçesi , Hürriyet ve Barbaros mahallelerinde olan operasyon bölgelerine zırhlı birlikler ve Özel Harekat timleri güvenlik önlemi aldı.
 
Özel Harekat timleri mahalle başlarında uzun namlulu silahlarıyla çevrede adeta kuş uçurtmazken, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) mahallerinin giriş ve çıkış bölgelerini kapattı. Olası bir eylem karşılık ise çevik kuvvet ekipleri hazırda bekletildi.
 
Düzenlenen operasyon kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen 14’ü kadın 1’i çocuk 34  kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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