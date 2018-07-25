Afyonkarahisar’da şiddetli yağış korkuttu
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gök gürültülü şiddetli yağış korkuya neden oldu.
- İHA
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Geç saatlere kadar yağan yağmur dolayısıyla su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekledi. Bazı caddeler sular altında kalırken dükkanları su bastı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bırakırken fırtına dolayısıyla zor anlar yaşandı.
Sağanak yağış sonrası evleri su bastı
Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan İsmail Mahallesi'nde sağanak yağış dolayısıyla evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çözümler üretirken her yağış sonrasında bu manzara ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler. Vatandaşlar, bu soruna en kısa zamanda çözüm bulunmasını istedi.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, aralıklarla yağan yağmurun gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
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