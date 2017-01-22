AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldıran terörist ölü ele geçirildi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırıyı düzenlediği belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.
- AA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırıyı düzenlediği belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, AK Parti İl Başkanlığına yönelik saldırıyı, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "gri liste"de yer alan ve başına 300 bin lira ödül konulan Bilgehan Karpat'ın gerçekleştirdiği belirlendi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki mesire alanında olduğu tespit edilen teröristin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında polise ateş açtığı belirtilen terörist, ölü olarak ele geçirildi.
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