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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı, teknedeki 97 kişinin boğularak öldüğünden endişe edildiği bildirildi.

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Libya Sahil Güvenlik Sözcüsü Eyüp Gassim, Afrikalı göçmenleri taşıyan ve Avrupa'ya giden teknenin, Akdeniz'de battığını, teknede bulunan 97 kişinin boğularak öldüğünün sanıldığını açıkladı.

Sahil güvenlik görevlilerinin sabah saatlerinde imdat çağrısı aldığını ifade eden Gassim, kıyıdan 10 kilometre açıkta 23 göçmenin kurtarıldığını kaydetti.

Gassim, kayıp 97 yolcu arasında 15 kadın ve 5 çocuğun olduğunu sözlerine ekledi.

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