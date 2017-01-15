Anayasa değişikliği teklifinde 15. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesinin oylamasına başlandı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, maddenin gizli oylamasına geçildi.

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, oylama öncesinde Genel Kurul Salonuna gelerek yerinden söz aldı. Önder, parlamentonun bir üyesinin özel bir durumu olması halinde çalışma programının yeniden planlanabileceğini, yangından mal kaçırır gibi teklifi yasalaştırma çabasının yanlış olduğunu söyledi.

Önder, birleşimin bundan sonraki bölümünde HDP olarak söz alacaklarını da belirtti.