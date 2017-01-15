Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anayasa değişikliği teklifinde 15. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesinin oylamasına başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesinin oylamasına başlandı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, maddenin gizli oylamasına geçildi.

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, oylama öncesinde Genel Kurul Salonuna gelerek yerinden söz aldı. Önder, parlamentonun bir üyesinin özel bir durumu olması halinde çalışma programının yeniden planlanabileceğini, yangından mal kaçırır gibi teklifi yasalaştırma çabasının yanlış olduğunu söyledi.

Önder, birleşimin bundan sonraki bölümünde HDP olarak söz alacaklarını da belirtti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ hedefleri böyle vuruldu

DEAŞ hedefleri böyle vuruldu

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA