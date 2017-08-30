Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anıtkabir'deki törende 'dronesavar'lı Cumhurbaşkanlığı korumaları dikkat çekti

Devletin zirvesinin katıldığı Anıtkabir'deki törende, 'dronesavar' olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.  Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıl olduğu gibi  vatandaşlar da izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişinde ve buradan  ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
 
Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu  millet seninle" sloganı ve vatandaşın sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık  verdi.
 
Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken  garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından  Anıtkabir'e alındı. Anıtkabir çevresinde kuş uçurtulmadı. 
 
Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan  Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA