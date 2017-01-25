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Ayrılmak isteyen eşi ile iki çocuğunu bıçakla rehin aldı

Bursa'da 43 yaşındaki Erdal K., geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi Gülay K. ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin aldı

  • İHA
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Eşinin bir anlık dalgınlığından yararlanıp bolkona kaçan ve kapıyı kilitleyen Gülay K. ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Erdal K ise bir süre direndikten sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi. 

Olay saat 22.00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimsizlik nedeniyle Gülay K.'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen Erdal K., eline aldığı bıçakla eşi ie çocukları Okan K. ve Pelin K.'yı evinde rehin aldı. Erdal K., bağırışları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayınca olay yerine sepetli itfaiye aracı çağrıldı. Eşinin polislerle görüştüğü bir sırada fırsattan yararlanan Gülay K. çocukları ile beraber balkona çıkıp kapıyı kilitleadi. Bunun üzerine anne ile iki çocuğu sepetli itfaiye aracı ile kurtarıldı. 

TESLİM OLMADI

Eşinin ve çocuklarının kurtarıldığını gören Erdal K., polislerin teslem olması konusundaki çağrılarına rağmen direndi. Yaklaşık olarak 3 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Erdal K., eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Erdal K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

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