Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İçişleri Bakanı Soylu'dan polis alımları açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, polis alımlarıyla ilgili sorulan soruya 'Kanun değiştirmemiz lazım. Önümüzdeki alımlarda bunlar yönelik adım atılacak. Arkadaşların içi rahat olsun' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Polis alımları ile ilgili soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanun değişikliği yapmamız gerekiyor dedi.

Süleyman Soylu "Polis Meslek Yüksek Okulu alımlarını önümüzdeki süreçte değerlendirebiliriz. Şu anda bu alımlar mümkün değil. Kanun değiştirmemiz lazım. Önümüzdeki alımlarda bunlar yönelik adım atılacak. Arkadaşların içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA