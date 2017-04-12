İçişleri Bakanı Soylu'dan polis alımları açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, polis alımlarıyla ilgili sorulan soruya 'Kanun değiştirmemiz lazım. Önümüzdeki alımlarda bunlar yönelik adım atılacak. Arkadaşların içi rahat olsun' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Polis alımları ile ilgili soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanun değişikliği yapmamız gerekiyor dedi.
Süleyman Soylu "Polis Meslek Yüksek Okulu alımlarını önümüzdeki süreçte değerlendirebiliriz. Şu anda bu alımlar mümkün değil. Kanun değiştirmemiz lazım. Önümüzdeki alımlarda bunlar yönelik adım atılacak. Arkadaşların içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.
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