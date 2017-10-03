Bakan müjdeyi verdi: Yerli otodan vergi alınmayacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çalışmaların tamamlandığını belirterek, bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Bakan Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulacağını kaydetti. SABAH'a konuşan Bakan Özlü, en az 3, en fazla 5 ismi bir araya getiren bir ortaklık modeli kurulacağını ifade etti. Bu ortaklık modelinde halihazırda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobil üreten grupların yer almayacağına dikkat çeken Özlü, şöyle konuştu: "Yerli otomobilde öncelik elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisinde olacak. Kullanımı yaygınlaştırmak için teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bu kolaylıkları üretim yapacak firmalarla bir araya gelerek onlardan görüş alıp belirleyeceğiz." Araç alacak veya kiralayacak devlet kurumlarının yerli otomobil alması da teşvik edilecek.